Liderii aliantei PSD-PNL si liderii AUR, fata in fata in Piata Unirii din Iasi?

Aproximativ 250 de militari vor defila, pe 24 ianuarie, la Iasi, de Ziua Unirii Principatelor Romane, la festivitatile ce vor avea loc in centrul orasului fiind asteptati sa ajunga premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu, dar si alti lideri politici.Prefectura judetului Iasi a anuntat, joi, ca Ziua Unirii Principatelor Romane va fi marcata la Iasi printr-o ceremonie militara si religioasa organizata in data de 24 ianuarie, in Piata Unirii, incepand cu ora 11. ... citeste toata stirea