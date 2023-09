AUR va organiza duminica o manifestatie in fata Primariei Iasi mascata intr-o "plimbare" pe pietonal intrucat protestul nu a fost autorizat.La manifestatie va participa si liderul AUR George Simion care, intr-un apel pe retele sociale, a indemnat simpatizantii partidului si nu numai ("pot veni si pesedisti, poate veni si doamna Cosette") sa vina in fata Palatului Roznovanu.In cadrul aceluiasi apel video, Simion s-a lansat intr-un atac furibund la adresa primarului Mihai Chirica, in ... citeste toata stirea