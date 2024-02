Liderul boschetarilor va dormi 7 ani dupa gratii. Desi are bratele amputate, "Manuta" si-a omorat prietenul in bataie, langa Teatrul National

In plin centrul Iasului, un om al strazii a fost omorat in bataie de un altul. Plin de sange, a zacut in iarba langa Teatrul National o zi intreaga, nebagat in seama, pana ce un trecator a sunat la ambulanta. A murit in spital dupa doua saptamani, iar agresorul a fost condamnat de Tribunal zilele trecute.Poreclit "Manuta", Narcis Gordin era la doar 20 de ani liderul informal al persoanelor fara adapost din zona bulevardului Stefan cel Mare. Isi facea veacul in zona, apeland la mila ... citește toată știrea