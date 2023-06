Unul dintre cei mai cunoscuti membri ai lumii interlope iesene a intrat din nou in conflict cu legea. Oprit de politisti pentru o contraventie minora, Cosmos Tanase l-a amenintat pe unul dintre ei ca il va calca cu masina. Tanase a scapat doar cu o amenda penala, desi procurorii au insistat pentru o condamnare cu executarea in regim de detentie.Incidentul s-a petrecut in seara zilei de 5 octombrie 2021. Doi politisti au oprit pe Anastasie Panu autoturismul Range Rover condus de Tanase. ... citeste toata stirea