Liga Studentilor din Iasi a depus plangere la DNA impotriva ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru abuz in serviciu.Liga sustine ca, prin decizia ministrului de revenire brusca la activitatea didactica in format fizic, au fost incalcate normele legale in vigoare, neexistand solutii pertinente care sa vina in sprijinul studentilor."Am depus o plangere penala pentru abuz in serviciu impotriva Ministrului Educatiei datorita situatii pe care acesta a creat-o, aducand practic prejudicii ... citeste toata stirea