Reprezentantii Curtii de Apel Iasi au emis un comunicat de presa care contine informatii in favoarea justitiabililor. Vi-l prezentam mai jos:Avand in vedere necesitatea informarii eficiente a justitiabililor, a avocatilor si a celorlalti participanti la procedurile judiciare cu privire la situatia de fapt de la nivelul instantelor de judecata din circumscriptia Curtii de Apel Iasi, in contextul formelor de protest adoptate prin hotararile adunarilor generale ale judecatorilor, la nivelul ... citeste toata stirea