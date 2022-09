Lista celor 10 scoli din Iasi care vor organiza programul Masa calda. 5000 de elevi beneficiari

Aproape 5.000 de elevi si copii de gradinita din judet vor primi masa calda in acest an scolar. 10 scoli din judetul Iasi vor organiza programul Masa calda in anul scolar 2022-2023. Doua unitati de invatamant sunt din Municipiul Iasi, iar 8 sunt din comunele alaturate.In total vor fi 300 de scoli, la nivel national, care vor organiza programul Masa calda in anul scolar 2022-2023. Lista a fost publicata de Ministerul Educatiei, insa nu au mai fost incluse si colegiile nationale."Din aceasta ... citeste toata stirea