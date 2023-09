Peste 60 de echipaje iau startul vineri la Raliul Iasului, cu o ceremonie oficiala programata la ora 20.00 pe pietonalul Stefan cel Mare. Echipajele vor concura in centrul Iasi si in mai multe localitati: Barnova, Cioca Boca, Madarjac, Dobrovat si Ciurea.In fata Palatului Culturii a fost amenajat parcul service, iar pe pietonalul Stefan cel Mare este un parc inchis securizat. Cele mai importante restrictii de circulatie in municipiul Iasi vor intra in vigoare vineri seara, de la ora 22.00 si ... citeste toata stirea