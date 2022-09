Lista scolilor si liceelor iesene care au renuntat la cataloagele pe hartie. Vor inregistra notele in format digital

47 de scoli din judetul Iasi vor putea folosi catalogul electronic in anul scolar 2022-2023, in locul celui clasic, pe hartie. In total, 742 de unitati scolare din Romania au intrat in programul-pilot de implementare a unui catalog electronic, dupa ce au adresat cereri catre Ministerul Educatiei prin Inspectoratele Scolare."Generalizarea treptata a sistemelor de management digital al unitatilor de invatamant va permite si un acces transparent la date si implicit luarea unor decizii bazate pe ... citeste toata stirea