Lista strazilor care vor fi inchise pe perioada Sarbatorilor Iasului

Unele strazi din centrul Iasului vor fi inchise incepand de astazi si pana la finalul saptamanii viitoare. Restrictiile si modificarile de circulatie au fost decise in contextul desfasurarii Sarbatorilor Iasului si Hramului Sf. Parascheva.Manifestarile vor avea loc preponderent in zona centrala. O prima masura vizeaza extinderea zonei pietonale Stefan cel Mare spre Casa Modei si, respectiv, pana la intersectia strazilor I.C. Bratianu - Agatha Barsescu. Pe pietonal va fi deschis in aceasta ... citeste toata stirea