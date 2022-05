Literatura de langa noi. Focus Ucraina: Ilya Kaminsky

Vineri, 13 mai 2022, incepand cu ora 15:00, in sala Studio J a Muzeului "Vasile Pogor" - Casa Junimii are loc a doua intalnire din cadrul proiectului cultural "Literatura de langa noi", dedicat literaturii din Ucraina. Invitata evenimentului este Moni Stanila, cunoscuta poeta si prozatoare, iar moderator va fi Emil Munteanu, coordonator al clubului de lectura Alecart.In debutul intalnirii vor prezenta Denisa Gradinaru, redactor-sef al revistei "Alecart", si Alina Vitel, poeta. In continuare, ... citeste toata stirea