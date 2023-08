Colecistul, vezicula biliara sau, popular, fierea este o anexa a tractului digestiv, localizata in partea inferioara a ficatului, corespunzator zonei ce se poate palpa imediat sub regiunea costala dreapta.Colecistul are rolul de a depozita bila, un lichid galben-verzui, cu gust amar, pe care ficatul il produce incontinuu si care este necesar in digestia grasimilor. In anumite situatii, in cazul unor modificari metabolice sau tulburari ale functionalitatii colecistului, se produc asa-numitele ... citeste toata stirea