LIVE - CJ Iasi anunta intr-o conferinta de presa ultimele detalii despre Lotul 3 al Axei rutiere Iasi-Suceava

Sefii Consiliului Judetean Iasi sustin in in aceasta dupa amiaza o conferinta de presa. Intalnirea este prilejuita de semnarea contractului pentru Lotul 3 al Axei rutiere Iasi-Suceava.La un an si jumatate de la reluarea licitatiei de atribuire a contractului, ultimul lot din judet al Axei rutiere Iasi-Suceava va intra in santier de modernizare. Competitia a fost una acerba, presarata cu contestatii si infatisari la instanta Curtii de Apel Iasi. In final, castigatoare a fost desemnata ... citeste toata stirea