Oficialii Consiliului Judetean organizeaza astazi o conferinta de presa pe tema Spitalului de Boli Respiratorii. Institutia a lansat o licitatie al carei contract ajunge la o valoare de peste 100 milioane euro.Procedura este organizata sub incidenta clauzei suspensive: semnarea contractului este conditionata de atragerea de catre CJ a fondurilor europene pentru finantarea lucrarilor. "In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea finantarii prin Program Sanatate si semnarea contractului ... citeste toata stirea