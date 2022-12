LIVE: Consilierii locali au pe masa peste 20 de proiecte de hotarare. Ce situatie ciudata a aparut?

Consilierii locali se intalnesc astazi in ultima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi figureaza peste 20 de proiecte de hotarare. O situatie ciudata este data de lipsa planurilor urbanistice zonale din dezbatere, un astfel de caz mai fiind intalnit o singura data in actuala legislatura care a inceput in 2020.Cel mai probabil, lipsa proiectelor de PUZ tine de haosul din serviciul de urbanism al Primariei si de numeroasele anchete penale pe care le-au deschis procurorii. Interpelat ... citeste toata stirea