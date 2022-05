Consilierii locali se reunesc astazi in sedinta lunara a plenului. Pe ordinea de zi, au fost incluse peste 50 de proiecte de hotarare, iar multe dintre acestea planuri urbanistice zonale.Detalii despre unele proiecte care sunt dezbatute puteti consulta in articole publicate anterior in "Ziarul de Iasi".Vezi aici siordinea de ... citeste toata stirea