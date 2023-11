Persoanele aflate in cautarea unor produse autentice fabricate in Republica Moldova au ocazia sa cumpere sau sa deguste pana duminica din cadrul unei expozitii care va avea loc in Iasi. Deschiderea oficiala are loc astazi, 10 noiembrie 2023, de la ora 11.00, evenimentul "Republica Moldova Prezinta" fiind gazduit de centrul comercial Palas, in Atrium.Expozitia este la a 5-a editie organizata la Iasi in scopul integrarii companiilor din Rep. Moldova si Romania, promovarea si comercializarea ... citeste toata stirea