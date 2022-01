LIVE - Mihai Chirica, conferinta de presa la o zi dupa verificarile DNA la Primarie

Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, sustine in aceste momente o conferinta de presa. Ieri, procurorii DNA au ridicat documente de la Primaria Iasi.Potrivit unor surse ale ZdI, in noul dosar ar fi vorba de un bloc construit in Tatarasi fara respectarea legii, despre care cotidianul nostru a scris in trecut, si avand in documentatia de edificare certificate semnate de primarul Mihai Chirica si de viceprimarul Gabriel Harabagiu. Proiectul initial al ... citeste toata stirea