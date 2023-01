LIVE pe Facebook cu momentul accidentului dintre Ruginoasa si Helesteni in care au fost raniti trei tineri

La sfarsitul saptamanii trecut a avut loc in accident intre Ruginoasa si Helesteni. In urma incidentului, trei persoane au fost raniti. Soferul nu avea permis auto. Tinerii aflati in masina au transmis live de Facebook in timp ce se deplasau cu masina.Bittv.infoscris ca muzica se auzea tare in masina, iar tinerii pareau sa se bucure de plimbare. In online, alti cativa prieteni ii salutau in timp real. La un moment dat se aud atentionari si are loc momentul impactului: masina s-a izbit de un ... citeste toata stirea