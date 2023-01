LIVE TEXT Sedinta exploziva pe marginea bugetului la CL. Acuze de inselaciune, plecari din sala. "Sunt niste ineptii"

Bugetul municipiului Iasi va fi aprobat astazi in sedinta extraordinara. Sedinta CL poate fi urmarita mai jos:ORA 11:30Plenul CL a inceput dezbaterile pe buget in jurul orei 11.20. In prima instanta au fost discutate amendamentele executivului, 13 la numar, toate aprobate. Ulterior, vor urma peste 150 de amendamente depuse de USR si PSD.UPDATE Ora 11.00"Havarneanu conduce aripa PNL din USR""Imi pare rau doamna deputat ca veniti in CL si ne acuzati de hotie. Eu tin sa va amintesc ca ... citeste toata stirea