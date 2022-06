LIVE - USR intoarce dosarele Baba-Alexe si Lacramioara Ursu pe toate fetele intr-o conferinta de presa

Membrii USR tin in aceste momente o conferinta de presa pe tema amanarii deciziei de constituire ca parte civila a CJ in dosarele Baba-Alexe si Lacramioara Ursu.Consilierii PNL si PMP au votat luni impotriva constituirii Consiliului Judetean ca parte civila in procesul in care seful CJ este acuzat de procurori ca l-a impus ilegal pe Vlad Baba ca director la Scoala Populara de Arte. Desi colegii lor de la PSD au votat "pentru", liberalii s-au opus in mod asemanator si in cazul dosarului ... citeste toata stirea