LIVE VIDEO: Cea mai importanta sedinta din an - aprobarea bugetului local

Consilierii locali se intalnesc in cea mai importanta sedinta din an: aprobarea bugetului local. Executivul Primariei a estimat cheltuieli de 1,4 miliarde de lei, cu un buget de dezvoltare de 675 milioane lei.Urmariti sedinta LIVE:La dezbateri nu va participa primarul Mihai Chirica, acesta fiind suspendat de facto din functia de primar in contextul cercetarilor din dosarul "Flux". In schimb, edilul se va afla la Tribunal unde se va judeca contestatia depusa de acesta impotriva masurii ... citeste toata stirea