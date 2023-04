Consilierii locali se reunesc astazi in sedinta ordinara, iar pe ordinea de zi sunt incluse circa 25 de proiecte de hotarare. Un proiect care va starni controverse este cel privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent modernizarii Parcului Copou - acest proiect a mai fost discutat si in luna decembrie 2022, cand proiectul a fost retras de initiator (primarul Mihai Chirica). Proiectul are o valoare de circa 25 milioane lei.Inainte de sedinta Consiliului Local (CL) a avut loc un moment ... citeste toata stirea