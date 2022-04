In sedinta ordinara de azi, consilierii judeteani impart bani pentru grupuri sanitare in scoli, pentru asfaltarea unor drumuri judetene, dar si pentru actualizarea documentatiei tehnice din proiectul de restaurare a cladirii Filarmonicii care inca nu are finantare.Urmariti LIVE sedinta:Sedinta CJ a inceput cu depunerea juramantului de catre Constantin Nemteanu, care continua mandatul inceput de Daniel Sandru, ... citeste toata stirea