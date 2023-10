Lansarea cartii intitulate "Identitatea Virtuala: Cum si de ce ne transforma retelele de socializare" si o dezbatere pe baza acesteia vor avea loc astazi, incepand cu ora 18:00. Evenimentul se va desfasura in Sala Gaudeamus a Casei de Cultura a Studentilor si va aduce in prim-plan o discutie despre impactul retelelor de socializare asupra identitatii umane.Autorul cartii, Mihnea Maruta (FOTO), absolvent al Facultatii de Filozofie a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj si expert in domeniul ... citeste toata stirea