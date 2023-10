Consilierii locali se reunesc astazi intr-o sedinta ordinara, prima dupa 2 ani si jumatate in care nu este definita o majoritate in plen. Pe ordinea de zi sunt peste 50 de proiecte de hotarare, iar 15 dintre acestea sunt planuri urbanistice zonale: pentru aprobarea unui astfel de proiect sunt necesare 14 voturi, iar liberalii mai au controlul votului.In context, amintim ca, ieri dupa-amiaza, a fost semnat ordinul de incetare a mandatului in cazul ... citeste toata stirea