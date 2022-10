"Living with robots in the future": proiect al elevilor de la "Informatica" alaturi de colegi din Belgia, Turcia, Spania si Portugalia

Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi a primit in vizita reprezentanti ai partenerilor din proiectul Erasmus+ "Living with robots in the future", pe 19 octombrie 2022.Au impartasit experiente de invatare STEM cu educatorii si profesorii din scolile partenere - Ecole Fondamentale Libre Saint Joseph (Belgia), Colegio Joyfe (Spania), Agrupamento de Escolas de Arganil (Portugalia), Gradinita cu Program Prelungit nr. 29 Iasi (Romania) si Ziya Esen Anaokulu (Turcia)."Era important ... citeste toata stirea