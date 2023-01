Liviu Apostol, fost profesor la Departamentului de Geografie al UAIC, a incetat din viata

Profesorul Liviu Apostol de la Departamentului de Geografie din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a incetat din viata. Anuntul a fost facut public pe pagina de Facebook a institutiei.El s-a pensionat in anul 2015 si era profesor asociat in cadrul Departamentului de Geografie. Era nascut in anul 1949, iar pe 1 noiembrie 2022 a implinit varsta de 73 de ani."Cu adanca durere, membrii Departamentului de Geografie din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi deplang ... citeste toata stirea