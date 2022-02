Dupa doi ani de mandat, liberalul iesean Liviu Bratescu si-a dat demisia din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii. Acesta a declarat ca a luat decizia din motive personale.Dupa doi ani de la momentul in care am fost numit secretar de stat in cadrul Ministerului Culturii, mi-am inaintat astazi demisia solicitand primului ministru Nicolae Ciuca eliberarea mea din functia detinuta.Am luat aceasta decizie din motive personale.Am ocupat aceasta demnitate publica atat timp cat am ... citeste toata stirea