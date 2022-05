Localnicii din Cotnari vor putea sa se testeze gratuit pentru depistarea diabetului si a bolilor de inima

Iesenii din mediul rural vor beneficia de investigatii medicale gratuite pentru boli si diabet in cadrul unui proiect gestionat de Alianta Pacientilor Cronici din Romania.Acestia au lansat caravana "Sanatatea vine la tine" in care isi propun sa investigheze medical peste o mie de persoane din mediul rural din sapte judete, campania fiind la prima editie. Astfel, acestia s-au pornit pe 21 mai in localitati din Caras Severin, Iasi, Mures, Tulcea, Ialomita, Dolj, Dambovita si Calarasi. In Iasi ... citeste toata stirea