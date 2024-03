Locatarii din cladirile cu risc seismic ridicat vor fi recazati in spatii sigure

In municipiul Iasi sunt inregistrate oficial, in acest moment, peste o suta de imobile incadrate in categoria cladirilor cu risc seismic ridicat si mediu, respectiv 210 spatii de locuit administrate de catre Primarie, din care 155 au fost scoase din circuitul locativ, familiile respective fiind recazate.Pentru preintampinarea unor situatii care nu au temei legal, conducerea municipalitatii vine cu o serie de precizari privind masurile prevazute de lege pentru protectia beneficiarilor de ... citește toată știrea