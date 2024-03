Locuitorii din Valea Lupului si Bucium raman fara apa potabila. Se igienizeaza rezevoarele

In scopul igienizarii rezervorului de apa potabila din localitatea Valea Lupului, de 1000 mc capacitate, marti 5 martie 2024, in intervalul orar estimat 9.00 - 15.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii din localitatea Valea Lupului, se arata intr-un comunicat Apavital..In scopul igienizarii rezervorului de apa potabila I.V.V. Bucium, de 500 mc capacitate, miercuri 6 martie 2024, in intervalul orar estimat 8.00 - 21.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre ... citește toată știrea