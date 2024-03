Locuitorii mai multor strazi din Iasi vor ramane zece zile fara apa curenta pe timpul noptii

In vederea efectuarii unor lucrari de mentenanta la retelele de distributie a apei potabile, APAVITAL S.A. se afla in neplacuta situatie de a nu furniza apa potabila in perioada 4 martie - 15 martie 2024, in intervalul orar estimat 22.00 - 4.00, catre utilizatorii din strazile: Sfantul Atanasie (partial), Mihai Eminescu, Manolache Draghici, Rece, Iosif Cihac, Universitatii, Piata Natiunii, Sfantul Teodor, stradela Sfantul Atanasie, bulevardul Independentei (partial), Sararie (partial), Nicolae ... citește toată știrea