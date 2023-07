Zeci de mii de oameni vin in fiecare duminica dimineata pe strada care iese din oras spre Ciurea, unii ca sa vanda diverse lucruri, iar altii, ca sa cumpere. Este singura zi din saptamana cand e deschis targul de vechituri. In celelalte zile, soseaua este circulata doar de cei care vor sa ocoleasca ambuteiajul de la intrarea in Iasi dinspre Lunca CetatuiiDuminica este ziua in care populatia Iasului sau o buna parte a iesenilor muta centrul de greutate al orasului spre sud. Punctul de ... citeste toata stirea