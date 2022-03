Long Covid: evaluarea multidisciplinara post Covid in Reteaua Medicala Arcadia (P)

Aparitia neasteptata si, mai ales, evolutia imprevizibila a virusului SARS COV2 au surprins lumea medicala si au generat o mobilizare mondiala in abordarea terapeutica si ulterior in cea de preventie. Elementul surpriza ramane evolutia la distanta, 1-6 luni, a simptomatologiei incadrata in entitatea patologica Long Covid (Covid de lunga durata).Ce este Long Covid?Conform definitiei Organizatiei Mondiale a Sanatatii, "sindromul post COVID-19 intervine la persoane cu un istoric medical de ... citeste toata stirea