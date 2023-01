"Lopeti" pe care Iasul le asteapta din anii '90. Dupa ani buni de stagnari, 2023 pare a fi anul marilor proiecte de investitii locale. Iata lista!

2023 poate ramane in istoria Iasului ca anul in care au inceput proiecte majore de investitii, unele dintre acestea fiind asteptate de decenii. In ciuda imaginii dezastruoase a Iasului in tara, situatie la care problemele penale ale sefilor administrativi au contribuit din plin, preconizata dezvoltare din urmatorii ani va pune Iasul pe un loc pe care-l merita din plin: intre orasele fruntase din tara, din punct de vedere economic.Spitalul regional, autostrada si aeroportul sunt doar trei ... citeste toata stirea