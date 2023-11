Judecatorii Tribunalului Iasi au dispus, joi, arestul la domiciliu in cazul sefului Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, el fiind acuzat de procurorii DNA pentru luare de mita. Aceeasi dispozitie a fost luata si in cazul agentului de politie de frontiera Gabriel Alexandru Bertea. In cazul agentului de frontiera Iulian Teofil Baciu si a soferilor de autocar Andrei Scutari si Dmitri Karagioz s-a dispus controlul judiciar.Cei trei au fost retinuti in cursul zilei de miercuri, pentru fapte ... citeste toata stirea