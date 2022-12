Lovit cu sticla-n cap, un iesean si-a fracturat rotula

* agresorul a fost achitat, victima nu mai tine minte ce s-a intamplat, a dat declaratii contradictorii * ceruse despagubiri in cuantum de 20.000 leiAlin D. din Miroslovesti a fost la un pas sa faca moarte de om si, cu toate astea, a scapat nepedepsit. Dupa patru ani si noua luni de anchete si termene de judecata, tanarul a fost achitat, deoarece nu s-a strans probe suficiente si fara echivoc impotriva lui.Evenimentul cu pricina s-a derulat in seara de 15 martie 2018, in jurul orei 21.30, ... citeste toata stirea