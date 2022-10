Lovitura in centrul Iasului - Instanta scoate in afara legii blocul ridicat de Bolobita intre casele de pe strada Balcescu

Instanta scoate in afara legii blocul ridicat de Bolobita intre casele de pe strada Balcescu"Dispune anularea autorizatiei de construire nr. 235/ 2.03.2018 eliberata de Primarul Municipiului Iasi in favoarea beneficiarilor Bolobita Costel Cristinel si Bolobita Gianina, pentru adresa str. Octav Botez nr. 1A, nr. cadastral 151146, in vederea construirii de locuinte colective." Instanta Tribunalului Iasi a considerat, dupa mai multe amanari, ca autorizatia de construire emisa de primarul Mihai ... citeste toata stirea