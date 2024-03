Lovitura in Podu Ros: trei tineri au jefuit masina de inghetata. O greseala minora a soferului

Cateva minute si o mica neatentie le-au fost suficiente unor hoti indrazneti pentru a da o lovitura ziua in amiaza mare. Intrat intr-un magazin, un sofer a constatat la iesire ca masina ii fusese deja sparta, din torpedo disparand toate incasarile.Un agent de vanzari al Betty Ice se afla in ziua de 23 iunie 2022 pe aleea Rozelor, facand turul clientilor. A parcat intai langa un loc de joaca, a predat marfa la un magazin si a incasat 2.095 lei, dupa care s-a deplasat 30 de metri mai in fata, ... citește toată știrea