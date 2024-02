Luam masuri pentru romani! (P)

Datele furnizate de Institutul National de Statistica indica o crestere a preturilor cu 1% in luna ianuarie, ceea ce a generat o serie de reactii apocaliptice din partea unor comentatori.Cu toate acestea, subliniez faptul ca aceste variatii sunt, in cea mai mare parte, subunitare, iar in cazul unor produse precum faina, zaharul si uleiul, preturile au inregistrat chiar scaderi la inceputul anului.Pentru a evidentia contextul corect al acestei situatii, aduc in discutie evaluarea Bancii ... citește toată știrea