Luca Niculescu, premiat la Iasi: Aderarea la OCDE, cea de-a treia mare sansa de modernizare a Romaniei

Pentru Romania, dupa intrarea in NATO si UE, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) reprezinta cea de-a treia ancora de stabilitate in lumea din care dorim sa facem parte, lumea democratiei, a valorilor, a economiilor prospere si transparente, a afirmat, joi, la Iasi, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, fost ambasador al Romaniei la Paris.Aflat la Iasi pentru a primi unul dintre "Premiile Nationale "Negruzzi - 200", secretarul de stat ... citeste toata stirea