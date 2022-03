Lucian RUSU, despre cresterile de pret la energie: "Cred ca statul poate interveni mai asumat"

Ordonanta de plafonare si compensare, publicata saptamana trecuta in Monitorul oficial, aduce imbunatatiri dar nu rezolva definitv problema cresterilor de pret, spune prim-vicepresedintele PNL Iasi, Lucian Rusu. Acesta a activat timp de 10 ani in cadrul celei mai mari companii de energie cu capital privat din Romania si cunoaste foarte bine cu care se confrunta acum consumatorii."Pentru consumul realizat in perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, pretul final facturat de catre furnizorii de ... citeste toata stirea