Procurorii Parchetului European ancheteaza afacerile unor ieseni. Oamenii de afaceri Vasile Zlate, fiul sau, Lucian Viorel Zlate si un sucevean, Lucian Obreja, au fost adusi in fata judecatorului de drepturi si libertati al Tribunalului cu propunerea de arestare preventiva.Cei trei sunt cercetati intr-un dosar de frauda cu fonduri europene deschis in 2021 si care vizeaza modul de cheltuire a fondurilor obtinute in cadrul unui proiect privind achizitionarea de aparatura medicala pentru o ... citeste toata stirea