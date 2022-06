Lucrari de renovare de 10 milioane de lei la Biblioteca Centrala Universitara

Asa cum "Ziarul de Iasi" a anuntat in interviul cu specialistul norvegian Thorstein Wangen, responsabil la Ambasada Norvegiei in Romania de EEA and Norway grants, Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" din Iasi a lansat oficial un proiect de reabilitare cu valoarea totala de circa 10,3 milioane de lei.Proiectul cu numele "Restaurare si reabilitare a cladirii monument istoric Biblioteca Centrala Universitara Mihai Eminescu", din cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea si ... citeste toata stirea