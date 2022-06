Lucrarile de constructie la Spitalul de Copii se opresc pentru doua luni: se face instalatia electrica

Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" a ajuns in faza executiei unor lucrari complementare de instalatii electrice. In calitate de autoritate contractanta, Consiliul Judetean a alocat 2,65 milioane de lei, precizand ca "lucrarile care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire nu reprezinta un obiectiv de investitii de sine statator, ci completari ale categoriilor de lucrari aferente obiectelor incluse in obiectivul de investitii *Reabilitarea si ... citeste toata stirea