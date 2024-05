Lucrarile de modernizare a campusului de la "Gheorghe Asachi", in grafic!

Lucrarile de modernizare a campusului scolar din cadrul Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi", investitie in valoare de 13,6 milioane lei inclusiv TVA, continua potrivit grafului prevazut in contract, a anuntat luni primarul Mihai Chirica."Continua lucrarile incluse in proiectul cu finantare europeana de modernizare a campusului scolar al Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi". Interventiile constau in modernizarea a doua cladiri de ateliere care au fost scoase din uz din cauza starii tehnice ... citește toată știrea