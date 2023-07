Tudorel Toader a anuntat pe contul sau de Facebook ca astazi are loc receptia lucrarilor de restaurare a Observatorului Astronomic din Copou. "Felicitari si multumiri tuturor celor ce au contribuit la aceasta realizare, dupa ce timp de 13 ani fusese inchis din cauza starii avansate de degradare!", a mai scris acesta.Observatorul Astronomic din Iasi, o cladire de patrimoniu aflata in proprietatea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", a fost reabilitat si consolidat in urma unei investitii de 8, ... citeste toata stirea