Lucrarile la Colegiul Pedagogic ar putea incepe in primavara

Primaria a stabilit, pentru a treia oara, acelasi castigator al licitatiei in vederea reabilitarii Colegiului Pedagogic. In ultimul an, au fost depuse doua contestatii si tot atatea actiuni de instanta de catre alti competitori la procedura. Licitatia va putea fi considerata finalizata odata ce va fi semnat si contractul: reevaluarea poate face obiectul unei noi contestatii.Potrivit Primariei, asocierea Grup Constructii Est - Stef Invest este castigatoarea procedurii: acest ofertant a avut ... citește toată știrea