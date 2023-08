Inceperea lucrarilor pentru refacerea pasajului Alexandru cel Bun a fost amanata cu cel putin un an. Decizia a fost luata, cel mai probabil, din lipsa fondurilor la bugetul local. Aceasta este una dintre cele mai mari probleme la nivelul Primariei Iasi in ultimele luni: resursele financiare locale pentru investitii sunt extrem de limitate, in contextul cheltuielilor semnificative cu asigurarea incalzirii in sezonul trecut de iarna.Lipsa fondurilor se poate "vedea" cu ochiul liber: foarte ... citeste toata stirea